BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı - Son Dakika

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BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı
6 saat önce
İdlib'de 33 Türk askerinin rejim güçleri tarafından şehit edilmesinin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkes çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
İdlib'de 33 Türk askerinin rejim güçleri tarafından şehit edilmesinin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkes çağrısında bulundu.
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumun endişe verici olduğuna vurgu yaparak, İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. - WASHINGTON
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