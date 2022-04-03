BM Genel Sekreteri Guterres'den Bucha için bağımsız soruşturma çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'den Bucha için bağımsız soruşturma çağrısı

03.04.2022 21:02
BM Genel Sekreteri Guterres'den Bucha için bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda yer aldığı görüntüler sonrası bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda yer aldığı görüntüler sonrası bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, Bucha'daki vahşet görüntüleri dünyanın gündemine oturdu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Bucha kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır" dedi.

(İHA)

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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