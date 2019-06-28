BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı
18 dakika önce
BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:48
BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya
ile İran
arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez
'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.
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