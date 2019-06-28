Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı
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BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı

18 dakika önce

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı, System.String[]
BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:48 
iran, almanya, güvenlik konseyi, BM, Ekonomi
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