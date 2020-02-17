BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü askerlerine övgü - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü askerlerine övgü - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü askerlerine övgü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın BM Barış Gücü birliklerine verdiği katkıya değinerek, "Kahraman 157 Pakistan askeri, polisi ve sivil personeli, savunmasız insanları korumak için BM bayrağı altında canlarını feda etti.

BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü askerlerine övgü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın BM Barış Gücü birliklerine verdiği katkıya değinerek, "Kahraman 157 Pakistan askeri, polisi ve sivil personeli, savunmasız insanları korumak için BM bayrağı altında canlarını feda etti. Onların iş arkadaşı olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Guterres, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da, başkent İslamabad'daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen "BM Barış Gücü Operasyonlarında Pakistan'ın Rolü" konferansında konuştu.

Barış ve güvenliğin tesadüf olmadığını belirten Guterres, "Barış, zor kararların sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Pakistan'ın bölgesel ve küresel barışın sağlanması için çaba sarf eden, bu alandaki çalışmalara kesintisiz katkı veren güvenilir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Pakistan'ın 1960'lardan beri 23 ülkede 41 BM Barış Gücü operasyonuna 150 binden fazla askerle katıldığını kaydeden Guterres, "Kahraman 157 Pakistan askeri, polisi ve sivil personeli, savunmasız insanları korumak için BM bayrağı altında canlarını feda etti. Onların iş arkadaşı olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, dünyanın mültecilere kapılarını kapattığı bir dönemde Pakistan'ın Afgan mülteciler başta olmak üzere birçok sığınmacıya kapısını açtığını hatırlatarak, "Pakistan, Afganlara kapısını açtığı gibi Afganistan'da barışın sağlanması için de çaba sarf ediyor." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, konuşmasının ardından Barış Gücü fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Birleşmiş Milletler, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan, Türk Büyükelçi Torunlar'ı Erdoğan'ın sözlerinden sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe Suresi'nden ayet okuyarak mülteci haklarına dikkat çekti Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu

Son Dakika Haberleri
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Genel Sekreteri Guterres'den Pakistanlı Barış Gücü askerlerine övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]