Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres: "Derin Bir Endişe ile Libya'dan Ayrılıyorum"

BM Genel Sekreteri Guterres: "Derin Bir Endişe ile Libya'dan Ayrılıyorum"

43 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Derin bir üzüntü ve endişe ile Libya'dan ayrılıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Derin bir üzüntü ve endişe ile Libya'dan ayrılıyorum" dedi.

Libya'da yaşanan gelişmeleri izlemek üzere ülkeye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'dan ayrılırken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Guterres, "Libya'dan derin üzüntü ve endişeler ile ayrılıyorum. Hala Trablus'ta ve çevresinde kanlı bir çatışmadan kaçınabilme ihtimali olduğunu umuyorum." ifadelerini kullandı.

BM'nin politik çözüme inandığını vurgulayan Guterres, BM'nin Libya halkının yanında olduğunu belirtti. - TRABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Antonio Guterres, Libya, Birleşmiş Milletler, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Hamdi Alkan'nın Eşi Selen Görgüzel, 23 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Nostalji Yaptı! Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı! İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 00:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres: "Derin Bir Endişe ile Libya'dan Ayrılıyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]