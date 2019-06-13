BM Genel Sekreteri Guterres : "Dünyanın göze alamayacağı bir şey varsa, Körfez bölgesinde bir...
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Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırıları kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın göze alamayacağı bir şey varsa, o Körfez bölgesinde bir çatışmadır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırıları kınayan Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, "Dünyanın göze alamayacağı bir şey varsa, o Körfez bölgesinde bir çatışmadır" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırıları kınadı ve Hürmüz Boğazı yakınında meydana gelen saldırılarla ilgili gerçekte neler olduğunun açığa kavuşturulmadan önce sonuç çıkarmak için acele edilmemesini tavsiye etti. BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, "Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olaylarından derin bir endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerçekler ve sorumlular açıklığa kavuşturulmalıdır. Dünyanın göze alamayacağı bir şey varsa, o Körfez bölgesinde bir çatışmadır" dedi. - WASHINGTON
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