Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek
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BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.

BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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