BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:28 Kaynak: AA
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.
AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.
Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden "Abla" dediğini açıkladı UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı