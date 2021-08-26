BM Genel Sekreteri Guterres: "Etiyopya'da gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor" - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray'daki isyancılar ve güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalara ilişkin "Gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor." dedi.

Guterres, Etiyopya'daki durum hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, 10 ay önce ülkenin kuzeyinde başlayan çatışmaların Tigray dışına sıçradığını söyledi.

Çatışmaların ülke içinde ve bölgede ciddi siyasi, ekonomik ve insani sonuçlar doğuracağı uyarısı yapan Guterres, "Gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor." dedi.

Tigray'daki askeri cephe hatlarının Amhara ve Afar bölgelerine ulaştığını ve Etiyopya'daki diğer aktörlerle bölgesel silahlı grupların da çatışmalara dahil olduğunu belirten Guterres, taraflara derhal çatışmalara son vermeleri çağrısı yaptı.

Kışkırtıcı söylemler ve etnik ayrımcılığının ülkenin sosyal dokusunu parçaladığını ifade eden Guterres, en az 400 bin kişinin ise kıtlık koşullarına benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesindeki insani durumdan endişe duyuyor.

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.