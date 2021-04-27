BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis katıldı.
Kaynak: AA
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