BM Genel Sekreteri Guterres, gazetecilere yönelik saldırıları kınadı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş bölgeleri dahil dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu belirterek, basın mensuplarının uluslararası insani hukuk gereği korunması çağrısı yaptı.
Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, gazetecilere yönelik saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.
UNESCO'nun 2018-2019 yıllarında 67 gazetecinin öldürüldüğünü belgelediğini belirten Guterres, basın mensuplarına yönelik saldırıları kınadı ve söz konusu suçların cezasız kalmaması çağrısı yaptı.
Guterres, gazetecilerin keyfi tutuklama, vizelerinin reddedilmesi, hareket kısıtlaması gibi sorunlarla da karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.
Genel Sekreter ayrıca güvenilir bilgiye erişimin sağlanması için gazetecilerin uluslararası insani hukuk kapsamında korunması gerektiğini vurguladı.
- Kaynak: AA
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