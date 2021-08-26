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BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı

26.08.2021 22:47
BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Guterres, BMGK'nin veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ise terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililer ise patlamanın ardında DEAŞ'ın olduğuna inandıklarını söyledi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı - Son Dakika


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