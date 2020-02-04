Son Dakika › Dünya › BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin - Son Dakika Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde Türkiye ve Suriye Ordusu arasındaki "çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik" olduğunu belirterek "savaşın sona ermesi" gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:08
Son Dakika İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor Koronavirüsün ardından bir salgın daha: 37 kişi yaşamını yitirdi