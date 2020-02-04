BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde Türkiye ve Suriye Ordusu arasındaki "çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik" olduğunu belirterek "savaşın sona ermesi" gerektiğini söyledi.