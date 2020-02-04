BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin - Son Dakika Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmalar bitsin, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İdlib'de Türkiye ve Suriye arasındaki "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptı.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde Türkiye ve Suriye Ordusu arasındaki "çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik" olduğunu belirterek "savaşın sona ermesi" gerektiğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:08 
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