BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor - Son Dakika
BBC

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor

02.12.2020 16:22
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BBC'nin özel yayınında gezegenin karşı karşıya olduğu iklim ve çevre krizine işaret ederek tüm dünyaya güçlü bir uyarıda bulunacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BBC'nin özel yayınında gezegenin karşı karşıya olduğu iklim ve çevre krizine işaret ederek tüm dünyaya güçlü bir uyarıda bulunacak.

"Gezegenin durumu" başlıklı konuşmasında Guterres, BM'nin gelecek yıl odaklanacağı temel gündemin karbon salımını sıfırlamak için küresel bir işbirliği inşa etmek olduğunu vurguluyor.

Bugün BBC'nin özel yayınında yayınlanacak konuşmasında BM Genel Sekreteri, insanlığın doğayla "savaşa giriştiğini" ve bunun kendi sonunu hazırlayacağını ifade ediyor.

'Doğa intikamını alır'

Guterres, "Doğa her zaman intikamını alır ve bunu öfke ile, şiddet ile yapar" ifadelerini kullanıyor.

BM'nin küresel hedeflerinin merkezine iklim değişikliğiyle mücadeleyi koymak gerektiğini kaydeden Guterres, her bir ülkenin, her şehrin ve her şirketin "2050 itibarıyla sıfır karbon salınımına geçme hedefine kendisini hazırlaması gerektiğini" belirtiyor.

Sıfır karbon, sera gazı salımını mümkün olduğunca engelleyerek atmosferin sürdürülebilir bir dengeye ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Guterres'e göre 2030 yılı itibarıyla küresel salımı 2010'a kıyasla yüzde 45 azaltmak hedeflenmeli.

Guterres'in tüm ülkelerden talebi şu başlıkları içeriyor:

Yangın ve sel felaketleri

Bu hedefler için köklü bir eylem planı gerektiğini ifade eden Guterres, "Bilim gayet açık konuşuyor. Eğer dünya şimdiden başlayarak 2030'a kadar fosil yakıt üretimini her yıl yüzde 6 azaltmazsa her şey çok daha kötüye gidecek" diyor.

İklim politikalarının değişim yaratmak için henüz yeterli olmadığını belirten Guterres, "Ortak tutum benimsenmezse bu yüzyıl içerisinde felaketi getirebilecek 3 ila 5 derecelik sıcaklık artışlarını yaşayabiliriz" vurgusunu yapıyor.

İklim krizinin etkileri dünya genelinde halihazırda hissediliyor. "Kıyameti andıran yangınlar ve seller, tufanlar ve kasırgalar 'yeni normal' haline geldi" diyen Guterres, biyolojik çeşitliliğin yok olmaya başladığını, çölleşmenin arttığını, okyanusların plastik atıklarla dolduğunu kaydediyor.

Karar anı

Guterres, gelecek yıl Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek ve İngiltere ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağı uluslararası iklim konferansında ülkelerin salımı azaltmak için ciddi taahhütler vermek zorunda olduğunu ifade ediyor.

İklim krizinin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin yok olması ve soyu tükenen canlılarla ilgili de Guterres tüm dünyaya uyarıda bulunacak ve "bir karar anında olduğumuzu" ifade edecek.

Öte yandan Guterres umutlanmak için bazı işaretler olduğunu da ekliyor.

Avrupa Birliği, ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer 110 ülkenin içinde bulunduğumuz yüzyılın ortasına kadar karbon nötr olma taahhüdünde bulunduğunu teslim eden Guterres, bunun için artık harekete geçilmesini talep ediyor.

Guterres'e göre teknoloji de bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir: "Kömür sektörü yok olmaya yüz tutacak çünkü yenilenebilir tesisleri sıfırdan inşa etmek kömür santrallerini işletmekten daha ucuz."

"Daha güvenli, sürdürülebilir ve adil bir yol bulmalıyız" diyen BM Genel Sekreteri Guterres, doğaya karşı açılan savaşı bitirme zamanının geldiğini vurguluyor ve ekliyor:

"Kalıcı bir ateşkes ilan etmeli ve doğayla barışmalıyız."

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Şiddet, Karbon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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