BM Genel Sekreteri Guterres, Irak'taki 30 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in sivilleri hedef alan korkunç saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilerek, kurbanların ailelerine, Irak hükümeti ve halkına taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, suçun faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedilerek, "Kurban Bayramı öncesi yaşanan bu ölümcül saldırı, hepimize terör belasının sınır tanımadığını hatırlatıyor." ifadelerine yer verildi.

Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında, bayram arifesi yoğunluğunda patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.