BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanına geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.

BM Genel Müdürü Guterres: '650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri dünya pazarlarına doğru yola çıktı'

Kaynak: İHA

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