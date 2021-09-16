BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi. Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti. Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.

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