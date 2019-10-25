Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres, Keşmir sorununun diyalogla çözülmesi çağrısını yineledi
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Keşmir sorununun diyalogla çözülmesi çağrısını yineledi

BM Genel Sekreteri Guterres, Keşmir sorununun diyalogla çözülmesi çağrısını yineledi

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir meselesinin diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin çağrısını yinelediği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Keşmir sorununun diyalogla çözülmesi çağrısını yineledi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir meselesinin diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin çağrısını yinelediği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde bir gazetecinin Keşmir'deki durumla ilgili sorusuna "(Cammu Keşmir'deki) Durum, diyalog yoluyla çözülmeli ve herhangi bir çözüm, Keşmir'de yaşayan halkın insan haklarına saygı duyulacak şekilde olmalı. Bu, onun (Guterres'in) pozisyonu olmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir meselesinin diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin çağrıda bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini vurgulayan Dujarric, Guterres'in, BM 74. Genel Kurulu'nda Hindistan ve Pakistan Başbakanlarıyla konuyu tartıştığını hatırlattı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur
Son Dakika: Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Türkiye yüzlerce mülteciyi kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi yalanı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres, Keşmir sorununun diyalogla çözülmesi çağrısını yineledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]