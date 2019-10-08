BM Genel Sekreteri Guterres: Kurumun parası bitmek üzere
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) 2018'den sonra 2019'da da nakit dar boğazına girdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurumun 37 bin çalışanına hitaben yazdığı mektupta BM'nin parasının bitmek üzere olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) 2018'den sonra 2019'da da nakit dar boğazına girdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurumun 37 bin çalışanına hitaben yazdığı mektupta BM'nin parasının bitmek üzere olduğunu açıkladı.
"Bütçe açığının 230 milyon dolara dayandı"
1 Ekim'den itibaren kurumun kasasında 230 milyon dolar açık olacağını belirten Guterres, maaşların ve hakedişlerin ödenebilmesi için de "ek mali önlemlerin" alınacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:06
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