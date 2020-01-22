BM Genel Sekreteri Guterres: "Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: 'Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli' - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: "Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli"

46 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda Berlin'deki Libya Konferansı hakkında bilgilendirdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Libya Konferansı'nın büyük bir adım ancak daha sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Guterres, Libya'da siyasi yaşamın normalleşmesine olanak sağlayacak ve reform sürecini yönetecek bir siyasi forum kurulacağını, bu forumda yer alacak birtakım isimlerden bahsedildiğine ve bu isimlerden bazılarının ise tarafların onayıyla BM tarafından seçileceğini anlattı.

Guterres, "Önümüzde uzun bir yol var. Bazı ihlaller yaşansa da büyük değil, ateşkes işliyor. Ateşkesten gerçek bir siyasi sürece geçmemiz gerek ve henüz orada değiliz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası toplumun ve taraflar üzerinde nüfuzu bulunan ülkelerin ateşkes ile belirlenen yol haritasının uygulanması için Libya'daki taraflara baskıyı sürdürmesinin gerekli olduğunu belirten Guterres, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin ise "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Guterres, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Berlin Zirvesi'nin sonuçlarını kabul etme ve Libya'da birlik ve barış sağlanması için liderlik göstermeleri çağrısında bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta uluslararası toplumun katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmuştu.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alman vekil TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, yanındaki uzmanlar anında yalanladı
Son Dakika: Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 03:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Genel Sekreteri Guterres: "Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]