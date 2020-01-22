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BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda Berlin'deki Libya Konferansı hakkında bilgilendirdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:17
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