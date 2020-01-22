BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli - Son Dakika Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.


Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda Berlin'deki Libya Konferansı hakkında bilgilendirdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:17 
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