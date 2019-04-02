BM Genel Sekreteri Guterres Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Görüştü
36 dakika önce
KAHİRE (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Kahire'de bir araya geldi.
KAHİRE (AA) – Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Mısır Dışişleri Bakanı
Samih Şükri ile Kahire
'de bir araya geldi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres ile Şükri'nin başkent Kahire'deki görüşmesinde Libya
krizindeki son gelişmeler, Filistin
meselesi, Suriye
ve Yemen
'de yaşanan iç çatışmalar değerlendirildi.
Görüşmenin gündeminde ayrıca, BM ile Mısır arasında bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyon, aşırıcılık ve terörle mücadelede iş birliği gibi başlıklar da yer aldı.
Mısır'a bugün gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, öğleden sonra El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüşmüştü.
Ziyaret süresi hakkında kamuoyuna bilgi verilmeyen Guterres'in Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
ile de görüşmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:56 Kaynak: AA
MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum
CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu