Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Görüştü

36 dakika önce

KAHİRE (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Kahire'de bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Görüştü, System.String[]
KAHİRE (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres ile Şükri'nin başkent Kahire'deki görüşmesinde Libya krizindeki son gelişmeler, Filistin meselesi, Suriye ve Yemen'de yaşanan iç çatışmalar değerlendirildi.

Görüşmenin gündeminde ayrıca, BM ile Mısır arasında bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyon, aşırıcılık ve terörle mücadelede iş birliği gibi başlıklar da yer aldı.

Mısır'a bugün gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, öğleden sonra El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüşmüştü.

Ziyaret süresi hakkında kamuoyuna bilgi verilmeyen Guterres'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:56 Kaynak: AA

Kahire, Birleşmiş Milletler, Mısır, Güncel
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