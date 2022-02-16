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BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

16.02.2022 21:19
BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in 18-20 Şubat'ta Münih'te yapılacak konferansa katılmak üzere Almanya'ya gideceğini söyledi.

Dujarric, Genel Sekreter'in konferansta artan küresel krizler karşısında uluslararası iş birliği mesajı vereceğini ve ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak - Son Dakika
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