BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in 18-20 Şubat'ta Münih'te yapılacak konferansa katılmak üzere Almanya'ya gideceğini söyledi.
Dujarric, Genel Sekreter'in konferansta artan küresel krizler karşısında uluslararası iş birliği mesajı vereceğini ve ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.
Kaynak: AA
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