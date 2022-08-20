Bakan Akar: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır.

20.08.2022 16:39

Bakan Akar: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır.

Bakan Akar: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

YORUMLAR
500
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü' Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğu tespit edildi Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğu tespit edildi Almanya'da Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanması tartışılıyor Almanya'da Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanması tartışılıyor
Kaynak: İHA

Ukrayna, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Akar: '1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
15:40 Rusya savaş halindeyken Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi
15:15 Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım
15:06 Muharrem İnce, anket şirketlerine tepki gösterdi: Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Anketçilerin yatacak yeri yok!
15:06 Eskişehir'de 500 milyon liralık altın rezervi bulundu! 1 yılda ekonomiye kazandırılması hedefleniyor
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 16:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement