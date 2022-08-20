Bakan Akar: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz"

Kaynak: İHA

Ukrayna, Genel, Son Dakika

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