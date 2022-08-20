BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu

20.08.2022 16:46
BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu

BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Hulusi Akar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 16:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement