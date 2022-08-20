BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu
İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Hulusi Akar, Genel, Son Dakika
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