BM Genel Sekreteri Guterres: "Ne yazık ki ateşkes çağrımız somut karşılık bulmadı" - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: "Ne yazık ki ateşkes çağrımız somut karşılık bulmadı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona virüs salgını sırasında dünya geneline yönelik yaptığı ateşkes çağrısının somut eyleme dönüştürülmediğini, bu nedenle zor durumdaki insanlara gereken desteğin verilmesine engel olunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona virüs salgını sırasında dünya geneline yönelik yaptığı ateşkes çağrısının somut eyleme dönüştürülmediğini, bu nedenle zor durumdaki insanlara gereken desteğin verilmesine engel olunduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin çatışma bölgelerindeki sivillerin korunmasına ilişkin oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, geçtiğimiz haftalarda yaptığı ateşkes çağrısının karşılık bulmadığını ifade etti. Guterres, "Küresel bir ateşkes, salgında daha güçlü bir direnç ve en savunmasız insanlara insani yardım sağlanması için koşullar oluşturacak ve diyalog için alan açacaktı. Destek ifadeleri beni cesaretlendiriyor. Ancak bu destek somut eyleme dönüştürülmedi. Şiddetin bedelini her zaman siviller ödüyor. Silahlı çatışmaların devam ettiği yerde, Covid-19 sivillerin korunmasını her zamankinden daha zorlaştırıyor ve bu durumlarda desteğimiz her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı. Guterres, "Sağlık ve insani yardım çalışanları ve altyapısı da dahil olmak üzere sivilleri koruyabilir ve sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletebiliriz. Ancak beklentiler kasvetli. Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması ile ilgili son raporum, 2019'da sivillerin korunması ve uluslararası yasalara uyum konusunda çok az ilerleme kaydetti" şeklinde konuştu.

"Şiddetin yanında salgın, sivilleri tehdit ediyor"

Salgın karşısında çaresiz insanların savunmasız durumuna dikkat çeken BM Genel Sekreteri Guterres, "Şiddete yakalanan siviller artık bir de Covid-19 yüzünden yeni ve ölümcül bir tehditle karşı karşıya. Salgın dünyamızın kırılganlıklarını arttırıyor ve kullanıyor. Çatışma, bu kırılganlığın en büyük nedenlerinden biridir. Sivilleri koruma zorunluluğu kapsamında, uluslararası hukuka ve ihlallere karşı hesap verebilirliğe uyum sağlamak için daha fazlasını yapmamızı gerektirir. Ayrıca çatışmaları önlemek, azaltmak ve çözmek için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

BM raporuna göre Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak, Libya, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye, Ukrayna ve Yemen'de 2019'daki çatışmalarda 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. BM Genel Sekreteri Guterres'in yaptığı ateşkes çağrısına ise Afganistan, Filipinler ve Kamerun'dan olumlu karşılık gelirken Yemen ve Libya'da ateşkes çağrısına uyulmadığı, sivillerin mağduriyetlerinin daha da arttığı bildirildi. - BRÜKSEL

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri Guterres: 'Ne yazık ki ateşkes çağrımız somut karşılık bulmadı' - Son Dakika

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