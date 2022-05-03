BM Genel Sekreteri Guterres: "Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor" - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor"

03.05.2022 05:41
BM Genel Sekreteri Guterres: "Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'in demokrasi konusunda hem bölgede hem kıtada örnek bir ülke olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'in demokrasi konusunda hem bölgede hem kıtada örnek bir ülke olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunun ikinci turu Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Nijer ziyaretini 2 yıl ertelemek zorunda kaldığını belirten Guterres, bu ziyaretin bölgede terör mağduru ve kırılgan gruplara başta olmak üzere Nijer'e desteği göstermek için düzenlediğini kaydetti.

Guterres, "Nijer'deki demokrasi hem bölge için hem de kıtanın tamamı için örnek teşkil ediyor." diyerek, Nijer'in kurumları ve toplumsal barışı güçlendirme konusunda attığı adımları sürdürmesi temennisinde bulundu.

Nijer ordusunun terörle mücadelede gösterdiği performanstan da övgüyle bahseden Guterres, uluslararası toplumun Nijer ordusuna finansman, ekipman ve eğitim desteği sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

Guterres, bölgenin, güvenlik de dahil çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, ancak uluslararası bir seferberliğin bunun üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum da Guterres'in BM Genel Sekreterliği koltuğuna oturduğundan bu yana Sahel'deki terör sorunuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Bazoum, bölgedeki terör sorununun, ordunun kapasitesini geliştirmeyi bir mecburiyet haline getirdiğinin altını çizdi.

Terörün yanı sıra iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi bir kuraklıkla da mücadele ettiklerini kaydeden Bazoum, önce Kovid-19 ardından da Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu gıda kriziyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bazoum, Nijer hükümeti olarak demokratik değerlere bağlılığını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Antonio Guterres, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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