BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya ziyaretine başladı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya ziyaretine başladı

03.05.2022 20:00
BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya ziyaretine başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mini Afrika turunun son durağı Nijerya'ya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mini Afrika turunun son durağı Nijerya'ya geldi.

Nijerya'daki BM ofisinden yapılan açıklamada, Batı Afrika turunun son ayağı Nijerya'ya gelen Guterres'in ilk olarak terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno eyaletini ziyaret ettiği belirtildi.

Guterres'in Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum ile eyaletin başkenti Maiduguri'de bir araya geleceği, daha sonra Boko Haram saldırılarından etkilenen aileleri de ziyaret edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Guterres'in ayrıca iklim değişikliğinin savunmasız toplulukların üzerindeki etkisi ve kaydedilen ilerlemenin yanı sıra Kovid-19 sürecinin iyileşmesine yönelik zorlukları da değerlendireceği duyuruldu.

Guterres'in daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Yardımcısı Yemi Osinbajo ile bir araya gelmek üzere başkent Abuja'ya geçeceği belirtildi.

Guterres, mini Afrika turu kapsamında daha önce Senegal ve Nijer'i ziyaret etmişti.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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