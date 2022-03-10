BM Genel Sekreteri Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna krizini görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklama göre, Guterres, Scholz ve Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı önlemeye yönelik çabaları ele aldı.