BM Genel Sekreteri Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü

10.03.2022 03:24
BM Genel Sekreteri Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna krizini görüştü.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna krizini görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklama göre, Guterres, Scholz ve Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı önlemeye yönelik çabaları ele aldı.

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Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı Açıklaması Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı Açıklaması

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Olaf Scholz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


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