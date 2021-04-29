BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık

29.04.2021 13:26
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık, System.String[]

İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Henüz yeterince ortak zemin bulamadık" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Henüz yeterince ortak zemin bulamadık" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki KKTC ve Rum kesimi ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu. Cenevre'deki BM Ofisi (UNOG) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Guterres'in ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada BM Genel Sekretesi Guterres'in "Henüz yeterince ortak zemin bulamadık. Ama ben pes etmiyorum. Gündemim basit: Birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için mücadele etmek. Vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki 2-3 ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.


BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Cenevre, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık - Son Dakika Dünya


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