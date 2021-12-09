BM Genel Sekreteri Guterres, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden, Pekin Kış Olimpiyatları'na davet aldı ve kabul etti." dedi.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA
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