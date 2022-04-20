BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

20.04.2022 19:32
BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 5 milyonu geçti BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 5 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 19:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement