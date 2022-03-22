BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz" - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz"

22.03.2022 17:06
BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "kazanılamayacağını" belirterek "Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "kazanılamayacağını" belirterek "Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri korkunç acı ve yıkım yaşandığını, sivillere "sistematik bombardımanlarla terör saçıldığını" söyledi.

"Mariupol düşse bile Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev ele geçirilemez." diyen Guterres, "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadesini kullandı.

Savaşı sürdürmenin ahlaki olarak kabul edilemeyeceğine, siyasi olarak savunulamayacağına ve askeri anlamda "saçmalık" olduğuna dikkati çeken Guterres "Savaşı durdurma ve barışa bir şans verme zamanı. Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz' - Son Dakika


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