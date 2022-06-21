BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Litvanya'ya diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Litvanya'ya diyalog çağrısında bulundu

21.06.2022 22:07
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Litvanya'ya diyalog çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Litvanya'nın Rusya'nın Kaliningrad yerleşim bölgesine mal taşımacılığına getirdiği kısıtlamalar zemininde, tarafları gerilimi tırmandıracak herhangi bir açıklama veya eylemden kaçınmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Litvanya'nın Rusya'nın Kaliningrad yerleşim bölgesine mal taşımacılığına getirdiği kısıtlamalar zemininde, tarafları gerilimi tırmandıracak herhangi bir açıklama veya eylemden kaçınmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Guterres'in, Rusya ve Litvanya arasında Kaliningrad'a ulaşım konusunda yaşanan gerginliği "endişeyle takip ettiği", tarafların bu gerginliği "diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak" ele almaları gerektiği yönündeki görüşlerini aktardı.

Dujarric, "Daha fazla tırmanışa ilişkin gördüğümüz, uyarılar da dahil olmak üzere bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu ciddi bir endişe konusudur. Gerginliği artıracak her türlü açıklama ve eylemden de kaçınılması gerekiyor." dedi.

Litvanya, AB'nin yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini yasaklamış, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya'nın Litvanya'nın getirdiği yasağa mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğini söylemişti.

Rusya ile Kaliningrad bölgesi arasındaki tek demir yolu Litvanya topraklarından geçiyor.

Kaliningrad, Rusya'ya kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında ve Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kaliningrad, Litvanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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