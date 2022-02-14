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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü

14.02.2022 20:57
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in her iki bakana da Ukrayna ve çevresinde artan gerginliğe dair endişelerini ilettiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in Lavrov ile Ukrayna krizinin yanı sıra Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığını söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika
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