BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: SAYIN ERDOĞAN'IN ISRARI TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ HER AŞAMASINDA HAYATİ ÖNEME SAHİPTİ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres , "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti" diyerek Türkçe teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunduğu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. İmza töreni öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, basın açıklaması yaptı. Guterres, yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti" diyerek Türkçe teşekkür etti. Guterres, "Bu görüşmelerde insanlığın faydası herkes için önemliydi. Herkese odaklanıyordu. Bu anlaşma aslında dünya için imzalanıyor. Kalkınmakta olan ülkelere açlıkla savaşan kişilere de bir imkan sağlayacak. Ayrıca küresel gıda fiyatları da rekor seviyelere vardı. Bu açıdan da kalkınmakta olan ülkelere bir fırsat olacak. Özelliklede Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından bu tahıl ve yiyecek maddelerinin sevkiyatı küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak. Bu anlaşmaya kolay varamadık" diye konuştu.

- İstanbul