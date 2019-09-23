Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
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BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu

24 dakika önce

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu, System.String[]

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:00 
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