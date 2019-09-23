BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:00
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