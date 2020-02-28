BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'den açıklama geldi. Suriye için acil ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, "İdlib'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısını ve yükselen gerginliği büyük bir endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Maalesef tekrar etmek zorunda kalıyorum ancak AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir. (Size) bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.
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