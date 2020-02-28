BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi

41 dakika önce

BM Genel Sekreteri Guterres, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, "İdlib'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısını ve yükselen gerginliği büyük bir endişeyle takip ediyoruz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'den açıklama geldi. Suriye için acil ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, "İdlib'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısını ve yükselen gerginliği büyük bir endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELERDEN OLDUKÇA ENDİŞELİYİZ"

Öte yandan, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Maalesef tekrar etmek zorunda kalıyorum ancak AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir. (Size) bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:01 
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