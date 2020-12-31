BM Genel Sekreteri Guterres'ten Aden'deki patlamaya kınama - Son Dakika

Birleşmiş Milletle (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Yemen'deki Aden Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Yemen'de yeni hükümetin Suudi Arabistan'da yemin etmesinin ardından ülkeye dönmüştü. Yeni hükümetin üyelerinin Aden Havalimanı'na ulaştığı esnada gerçekleşen patlama 26 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, saldırıyı yaptıkları açıklama ile kınadı. Guterres, masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı "acı" olarak nitelendirdi.

Griffiths ise açıklamasında, "Kabineye karşı karşıya kaldığı önümüzdeki zorlu görevlerde başarılar diliyorum. Kabul edilemez şiddet hareketi, Yemen'e barışın geri getirilmesi öneminin trajik hatırlatıcısıdır" ifadesini kullandı. - NEW YORK