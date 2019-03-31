Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arap Dünyasına Birlik Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arap Dünyasına Birlik Çağrısı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap dünyasına birlik olma çağrısında bulunarak, bunun, Orta Doğu'daki barış ve istikrarın temel şartı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arap Dünyasına Birlik Çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap dünyasına birlik olma çağrısında bulunarak, bunun, Orta Doğu'daki barış ve istikrarın temel şartı olduğunu söyledi.

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Genel Sekreter Guterres, Arap dünyasının birliğinin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın temel şartı olduğunu belirterek, BM'nin de bölgede barış ve istikrarı desteklemekten başka rolünün olmadığını söyledi.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme vurgu yapan Guterres, Filistin ve İsrail'in yan yana, barış ve istikrar içinde yaşayabilmesi için bu çözümün uygulanması, Kudüs'ün iki ülkenin başkenti olması gerektiğini, bu konuda ikinci bir seçeneğin bulunmadığını kaydetti.

Guterres, Yemen kriziyle ilgili olarak da Yemen halkının sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ettiklerini, Hudeyde kentinde siyasi çözüm çerçevesinde barışı sağlamak için tüm taraflarla görüştüklerini dile getirdi.

Libya konusunda da Guterres, nisan ortasında düzenlenmesi beklenen ve BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen Ulusal Diyalog Forumu'nun başarılı olmasını ümit ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Antonio Guterres, Orta Doğu, Birleşmiş Milletler, Güncel
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