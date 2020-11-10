BM Genel Sekreteri Guterres'ten FKÖ Genel Sekreteri Ureykat için taziye mesajı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın vefatı nedeniyle Filistin halkına taziye dileklerini ifade etti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Ureykat'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Ureykat'ın kendisini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesine, egemenliğe, devlet olmaya ve adalete adadığına işaret eden Guterres, Ureykat'ın son derece önemli çalışmalarını sürdürme ve trajik bir şekilde birçok kişinin hayatını etkileyen çatışmalara son verme zamanının geldiğini belirtti.

BM'nin, İsrail ve Filistin'in barış ve güven içinde birlikte yaşamalarını sağlayacak, uzun süredir beklenen adil ve sürdürülebilir iki devletli çözüm çabalarını desteklemede kararlı olduğunu vurgulayan Guterres, Ureykat'ın ailesine, Filistin halkına ve yönetimine taziye dileklerini ifade etti.