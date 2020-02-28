Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İdlib' mesajı - Son Dakika
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "İdlib" mesajı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı öncesi İdlib'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Son Dakika TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi