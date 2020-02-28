BM Genel Sekreteri Guterres'ten "İdlib" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İdlib' mesajı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "İdlib" mesajı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı öncesi İdlib'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı öncesi İdlib'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib mesajı

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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