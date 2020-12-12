BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı

12.12.2020 19:22
BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin küresel ısınmadan kaçınmak için harekete geçmeleri için ülkelerinde 'iklim acil durumu' ilan etmeleri gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin küresel ısınmadan kaçınmak için harekete geçmeleri için ülkelerinde 'iklim acil durumu' ilan etmeleri gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, küresel ısınmaya bir kez daha dikkat çekti. Guterres, dünya liderlerinden 'iklim acil durumu' ilan etmelerini talep ederek, "Hala dramatik bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu inkar eden var mı? Bu nedenle bugün, dünya çapındaki tüm liderleri, karbon nötrlüğüne ulaşılıncaya kadar ülkelerinde İklim Acil Durumu ilan etmeye çağırıyorum" dedi.

"GELECEK NESİLLERE BOZULMUŞ BİR GEZEGEN BIRAKIYORUZ"Guterres, koronavirüs salgınının ardından başlatılan ekonomik kurtarma paketlerinin düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi, ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediği konusunda uyardı. Guterres konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"G20 üyeleri teşvik ve kurtarma paketlerinde fosil yakıt üretimi ve tüketimiyle bağlantılı sektörlere düşük karbonlu enerjiden yüzde 50 daha fazla harcıyorlar. Bu kabul edilemez. Koronavirüsten kurtulmak için gereken trilyonlarca dolar, gelecek nesillerden ödünç aldığımız paradır. Bu kaynakları, gelecek nesilleri bozulmuş bir gezegende bir yığın borçla bırakmak için kullanamayız."


BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı - Son Dakika Dünya


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