BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Filistin'e "Ramazan Bayramı hatırına" gerginliği azaltma çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, " Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.