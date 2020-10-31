BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki "can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum" açıklaması - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki "can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum" açıklaması
31.10.2020 02:15
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.
Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.
Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.
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