BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mali'de 50 sivilin öldürüldüğü saldırılara kınama - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen saldırıları şiddetle kınadı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, 8 Ağustos'ta Gao bölgesinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen ve en az 50 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

Açıklamada, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) bölgeye sivilleri koruma amacıyla barış gücü askeri gönderdiği kaydedildi.

MINUSMA'nın, bölgede başka saldırıların önüne geçmek için Mali Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla gece ve gündüz devriyelerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların hem uluslararası insan hakları hukukunu hem de uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in acılı ailelere taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, MINUSMA'nın, saldırının faillerinin adalete teslim edilmesi için Mali makamlarıyla iş birliğine hazır olduğu da belirtildi.

3 günlük ulusal yas ilan edilmişti

Mali'nin kuzeyindeki Ansongo bölgesindeki 4 köy, silahlı terörist gruplar tarafından 8 Ağustos'ta hedef alınmıştı.

Saldırıda 4 köyde en az 50 kişi yaşamını yitirmiş, olayın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.