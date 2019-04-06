Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ürdün'deki Beka Kampına Ziyaret

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ürdün'deki Beka Kampına Ziyaret

52 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'de Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampı Beka'yı ziyaret ederek mültecilerle görüştü.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ürdün'deki Beka Kampına Ziyaret, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'de Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampı Beka'yı ziyaret ederek mültecilerle görüştü.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ülkeye gelen Guterres, Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampı Beka'yı ziyaret etti.

Kampta kalanlar ve çalışanlarla bir araya gelen Guterres, UNRWA tarafından Doğu Kudüs, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinli mülteciye sağlanan hayati hizmetleri finanse etmeye devam etmenin önemine değindi

Beka Mülteci Kampı'nda 100 binden fazla Filistinli yaşıyor.

Ürdün'de Filistinli mültecilerin kaldığı 10 kampta, 122 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü 171 okul bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından, Filistin genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı.

ABD'nin söz konusu kanallardan Filistinlilere yaptığı yardımlar yıllık ortalama 800 milyon doları buluyordu.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. ABD Mart 2017'den bu yana Filistin genel bütçesine de destek vermiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:11 Kaynak: AA

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Ürdün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Taksi ve 2 Halk Otobüsüne Çarptı! Yaralılar Var TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ürdün'deki Beka Kampına Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]