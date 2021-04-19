BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz

19.04.2021 21:31

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020 yılının şimdiye kadar ki en sıcak 3 yıldan biri olduğunu belirttiği raporunun ardından BM Genel Sekreteri Guterres, çarpıcı bir açıklamada bulundu. 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu dile getiren Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı" diyerek "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısını yaptı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2020 Küresel İklim Raporu'nda, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamanın iklim değişikliğini ve etkilerini frenleyemediği kaydedildi. 2020 yılının en sıcak 3 yıldan biri olduğu belirtilen raporda, dünya genelinde kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının daen yüksek seviyelere ulaştığı bilgisi yer aldı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

"BU YIL EYLEM YILI OLMALI"

Raporun üzerine düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020 yılının sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısında bulundu.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salınımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.

Öte yandan Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin ise 25 milyon istihdam yaratacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz

Antonio Guterres, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı         
21:07
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı         
18:44
Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri         
18:01
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 21:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei