BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'daki katliama son verin" - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'daki katliama son verin"

10.03.2022 03:43
BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'daki katliama son verin"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yaptı.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısında bulundu.

YORUMLAR
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Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres: 'Ukrayna'daki katliama son verin' - Son Dakika


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