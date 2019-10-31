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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres ve Bakan Varank, Teknoloji Bankasında

BM Genel Sekreteri Guterres ve Bakan Varank, Teknoloji Bankasında

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze'de kurulan Teknoloji Bankasına ziyarette bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Bakan Varank, Teknoloji Bankasında, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze'de kurulan Teknoloji Bankasına ziyarette bulundu.

Guterres ve Varank, Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te (MARTEK) bulunan BM En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankasına geldi.

Bankadaki toplantı öncesi tokalaşarak basın mensuplarına fotoğraf çektiren Guterres ve Varank, daha sonra basına kapalı olarak 45 dakika süren toplantıda yetkililerden bilgi aldı.

Toplantının ardından Guterres ve Varank, TÜBİTAK MARTEK İdare ve Kuluçka Binası'nda kurulan stantları gezdi ve burada kendilerine ikram edilen deniz yosunu tabanlı protein barlar ile meyvelerden tattı.

Guterres ve Varank, daha sonra merkezden ayrıldı.

Ziyarete, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve BM heyetinde yer alan ilgililer katıldı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Marmara, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:17 Kaynak: AA
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