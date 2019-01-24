Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da Taraflara Tansiyonu Düşürme, Şiddeti ve Gerginliği Önleme...

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da Taraflara Tansiyonu Düşürme, Şiddeti ve Gerginliği Önleme...

1 saat önce

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da Taraflara Tansiyonu Düşürme, Şiddeti ve Gerginliği Önleme..., System.String[]
BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Venezuela, Güncel
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