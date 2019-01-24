BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da Taraflara Tansiyonu Düşürme, Şiddeti ve Gerginliği Önleme...
1 saat önce
BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.
BM
Genel Sekreteri Guterres, Venezuela
'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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